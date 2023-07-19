МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Решение России, Китая и Индии о создании новой валюты пошатнет финансовую гегемонию США, заявил в беседе с YouTube-каналом London Real экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Россиянам дали совет, когда продавать валюту

"Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия", — отметил Макрегор.

При этом он заявил, что происходящее похоже на "бунт" против американской финансовой системы, и добавил, что в Африке, Южной Америке, Азии многие сочувствуют русским и воспринимают действия Российской Федерации в качестве сопротивления политике Соединенных Штатов.

Новая валюта, как считает Макгрегор, будет обеспечиваться золотом, значительными запасами которого располагают Россия, Китай и Индия.