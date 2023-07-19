Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и мало меняется к юаню
Мосбиржа: курс рубля в начале торгов снижается к доллару и мало меняется к юаню
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару и мало меняется к юаню: американская валюта дорожает до 91,15 рубля, китайская колеблется у 12,63 рубля, евро поднимается до 102,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск растет на 25 копеек — до 91,15 рубля, курс юаня почти не меняется и остается близко к уровню предыдущего закрытия — 12,63 рубля, евро дорожает на 33 копейки — до 102,27 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230719/841121612.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.