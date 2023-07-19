МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару и мало меняется к юаню: американская валюта дорожает до 91,15 рубля, китайская колеблется у 12,63 рубля, евро поднимается до 102,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепился по итогам вторника к основным торгуемым валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск растет на 25 копеек — до 91,15 рубля, курс юаня почти не меняется и остается близко к уровню предыдущего закрытия — 12,63 рубля, евро дорожает на 33 копейки — до 102,27 рубля.