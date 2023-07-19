МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс евро остается практически неизменным к доллару в среду утром в ожидании макроэкономической статистики по еврозоне. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и мало меняется к юаню

По состоянию на 8.08 мск курс евро к доллару незначительно снижается до 1,1222 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1226 доллара. Курс доллара к иене растет до 139,36 иены со 138,81 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,13%, до 100,07 пункта.

В среду Евростат выпустит окончательную оценку годовой инфляции в еврозоне по итогам июня. Предварительная оценка показала замедление инфляции до 5,5% с 6,1% месяцем ранее. Аналитики предполагают, что оценка не изменится. А в четверг агентство опубликует первую оценку динамики ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале. В предыдущем квартале он вырос на 1% в годовом выражении.

Американская валюта при этом может реагировать на данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в четверг. Ожидается, что за неделю, завершившуюся 15 июля, количество заявок выросло на 5 тысяч — до 242 тысяч.