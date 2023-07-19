МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили изменения в Гражданский кодекс РФ в связи с внедрением цифрового рубля, предусматривающие в том числе возможность завещания и наследования таких активов. Юрист напомнила о праве наследников просить нотариуса найти счета умершего

Документ относит цифровые рубли к безналичным денежным средствам и предусматривает возможность завещания прав на них, в том числе посредством завещательных распоряжений. Порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями определит правительство РФ по согласованию с Банком России.

Расчеты цифровыми рублями будут осуществляться путем их перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.

Одновременно закон вводит возможность для наследников получать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя с его банковских счетов. При наличии цифровых рублей на соответствующем счете наследодателя ЦБ будет обязан предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты данных расходов.

Наследник, которому завещаны (в том числе путем завещательного распоряжения) цифровые рубли, сможет в любое время в течение шести месяцев со дня открытия наследства получить со счета наследодателя необходимые для похорон средства.

В заключении конституционного комитета СФ отмечается, что закон "направлен на расширение применения цифровых технологий и обеспечение возможности участникам гражданского оборота осуществлять безналичные расчеты цифровыми рублями в рамках гражданско-правовых отношений".

Документ должен вступить в силу с 1 августа 2023 года, норма об определении правительством порядка совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями – с 1 августа 2024 года.