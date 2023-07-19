2023-07-19T20:45:00+03:00
2023-07-19T20:45:04+03:00
2023-07-19T20:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230719/841129789.html
Доллар на Мосбирже завершил торги среды ростом
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 91,4 рубля и 12,65 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 19.07.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, мосбиржа, доллар
https://cdnn.1prime.ru/images/83846/86/838468612.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83846/86/838468612.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83846/86/838468611.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83846/86/838468611.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83846/85/838468599.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83846/85/838468599.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230719/841126562.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 91,4 рубля и 12,65 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 50 копеек, до 91,4 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,65 рубля, евро подорожал на 65 копеек, до 102,59 рубля.