МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 91,4 рубля и 12,65 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль умеренно снижается к доллару и мало меняется к юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 50 копеек, до 91,4 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,65 рубля, евро подорожал на 65 копеек, до 102,59 рубля.