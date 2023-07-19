МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии среды немного ослаб к основным торгуемым иностранным валютам: доллар поднялся чуть выше 91 рубля, а евро выше 102 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги среды ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 50 копеек, до 91,4 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,65 рубля, евро подорожал на 65 копеек, до 102,59 рубля.

Объем торгов юанем составил 67,44 миллиарда рублей против 62,16 миллиарда по доллару и 30,24 миллиарда по евро.

К 19.42 мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,33%, до 79,89 доллара за баррель.

НЕФТЬ ПЫТАЕТСЯ СДЕРЖАТЬ ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ

"Рубль консолидируется к доллару в диапазоне 89-92 рубля и явно не готов реализовать еще одну попытку восстановления. Цены на нефть и слабость американской валюты оказывают поддержку, равно как и улучшение глобальных настроений вокруг развивающихся экономик", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Он также напомнил, что наиболее значимым событием недели станет заседание Банка России по ключевой ставке. Эксперт полагает, что увеличение ключевой ставки на 50 базисных пунктов вряд ли вызовет существенную реакцию рубля, однако больший шаг повышения ставки или серьезное ужесточение риторики регулятора могут улучшить позицию отечественной валюты.

"Российская валюта в начале торговой недели потеряла часть позиций, скорректировавшись в диапазон 91-92 рубля за доллар. Не помог российской валюте даже рост нефтяных котировок. Ключевым событием недели остается заседание Центрального банка РФ в пятницу, по итогам которого консенсус-прогноз предполагает повышение ставки на 0,5 процентного пункта", — отмечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Александр Фетисов из Россельхозбанка считает, что после достижения долларом локального максимума в районе 90 рублей давление на российскую валюту вновь усилилось на фоне роста геополитической напряженности. По мнению эксперта, тенденция к ослаблению рубля пока сохраняется, несмотря на ее ослабление в сравнении с первой декадой июля.

ПРОГНОЗЫ

"В четверг курс доллара может продолжить двигаться в диапазоне 90,5-92 рубля с перспективой уйти ниже этих уровней в пятницу, когда может усилиться влияние фактора налогового периода и будут раскрыты итоги заседания Банка России", — полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Фетисов считает, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет двигаться в диапазоне 90,2-92,35 рубля, юаня — 12,4-12,7 рубля.

"Мы полагаем, что в отсутствие каких-либо значимых событий российская валюта продолжит торговаться до заседания ЦБ РФ в диапазоне 90,5-92 рубля за доллар", — заявил Буйволов.