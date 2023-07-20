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2023
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Рубль в начале торгов дорожает к доллару
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Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару и снижается к юаню: американская валюта дешевеет до 90,95 рубля, китайская дорожает до 12,67 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 20.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару и снижается к юаню: американская валюта дешевеет до 90,95 рубля, китайская дорожает до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 45 копеек — до 90,95 рубля, юаня — поднимается на 2 копейки, до 12,67 рубля, евро дешевеет на 49 копеек — до 102,1 рубля.