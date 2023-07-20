МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару и снижается к юаню: американская валюта дешевеет до 90,95 рубля, китайская дорожает до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль умеренно снижается к доллару и мало меняется к юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 45 копеек — до 90,95 рубля, юаня — поднимается на 2 копейки, до 12,67 рубля, евро дешевеет на 49 копеек — до 102,1 рубля.