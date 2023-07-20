МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть слегка растут

По состоянию на 8.53 мск курс евро к доллару рос до 1,1217 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1198 доллара. Курс доллара к иене снижался до 139,36 иены со 139,67 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 100,16 пункта.

Рынки пребывают в ожидании статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, публикация которой состоится позже в четверг днем. Аналитики полагают, что их количество за неделю по 15 июля увеличилось на пять тысяч, до 242 тысяч.

"Ослабление инфляции и связанные с этим политические последствия означают, что недавняя распродажа доллара может продлиться в ближайшей перспективе, особенно по отношению к валютам с высоким уровнем доходности", — приводит агентство Блумберг мнение стратегов Goldman Sachs Group Inc., в том числе Дженни Гримберг (Jenny Grimberg). "При этом мы считаем, что в течение этого года снижение курса доллара, скорее всего, будет незначительным и сдержанным", — добавили эксперты.