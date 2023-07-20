МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Доля евро в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам июня составила 31,25%, опустилась до минимума с марта 2020 года, выяснило РИА Новости на основе данных системы. Набиуллина положительно оценила создание расчетного хаба в обход SWIFT

В первый летний месяц "европеец" растерял 0,45 процентного пункта — в мае его доля в международных расчетах составляла 31,7%. О более низком значении по сравнению с июнем этого года система отчитывалась по итогам марта 2020 года — тогда она составляла 30,84%.

Доля доллара тоже уменьшилась по сравнению с маем: по итогам июня она достигла отметки в 42,02%, снизившись на 0,58 процентного пункта.

Зато весьма уверенно укрепил свои позиции юань: его доля в международных расчетах через SWIFT в июне составила 2,77%, достигнув максимального значения с начала прошлого года. За месяц показатель вырос на 0,23 процентного пункта.

Подросла и доля британского фунта — за месяц показатель вырос на 0,41 процентного пункта и составил 6,88%. Согласно отчетности системы, это максимальное значение с ноября.