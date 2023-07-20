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2023
https://1prime.ru/Forex/20230720/841136877.html
Доллар падает перед выходом статистики по США
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Курс доллара снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, перед публикацией макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 20.07.2023
валюта, рынки, новости, доллар, сша, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, перед публикацией макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару растет до 1,1213 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1198 доллара. Курс доллара к иене снижается до 139,37 иены со 139,67 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,1%, до 100,18 пункта.
Позднее в четверг минтруда США опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 14 июля число заявок выросло на 5 тысяч, до 242 тысяч.
Данные по рынку труда учитывает Федеральная резервная система США в своем решении по учетной ставке. Ближайшее заседание регулятора состоится уже на следующей неделе, 25-26 июля. Согласно CME Group, 99,8% аналитиков считают, что по его итогам Федрезерв повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.