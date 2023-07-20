МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В среду, после выхода не дотянувших до прогноза данных по инфляции в Великобритании, пара фунт/доллар США снизилась, но в ближайшие месяцы она должна восстановиться, говорит экономист UBS Дин Тернер. Доллар падает перед выходом статистики по США

Снижение фунта было спровоцировано ослаблением ожиданий инвесторами повышения ставок Банка Англии, но эти ожидания к тому времени уже не были реалистичными, добавляет он.

"По нашему мнению, эта коррекция не меняет общих перспектив фунта, и мы ожидаем его роста в ближайшие месяцы", — говорит Тернер.

По его словам, нормализация инфляции в Великобритании займет больше времени, чем в США, и это – ключевой фактор поддержки фунта.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась со снижением на 0,2%, по 1,2914. В среду она достигала минимума за восемь дней 1,2867.