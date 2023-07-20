МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В среду, после выхода не дотянувших до прогноза данных по инфляции в Великобритании, пара фунт/доллар США снизилась, но в ближайшие месяцы она должна восстановиться, говорит экономист UBS Дин Тернер.

" Денежные купюры США и банковские карты международных платежных систем VISA

Доллар падает перед выходом статистики по США

Снижение фунта было спровоцировано ослаблением ожиданий инвесторами повышения ставок Банка Англии, но эти ожидания к тому времени уже не были реалистичными, добавляет он.

"По нашему мнению, эта коррекция не меняет общих перспектив фунта, и мы ожидаем его роста в ближайшие месяцы", — говорит Тернер.

По его словам, нормализация инфляции в Великобритании займет больше времени, чем в США, и это – ключевой фактор поддержки фунта.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась со снижением на 0,2%, по 1,2914. В среду она достигала минимума за восемь дней 1,2867.