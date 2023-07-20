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2023
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Фунт восстановит потери против доллара США, сообщил экономист
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В среду, после выхода не дотянувших до прогноза данных по инфляции в Великобритании, пара фунт/доллар США снизилась, но в ближайшие месяцы она должна восстановиться, говорит... ПРАЙМ, 20.07.2023
валюта, рынки, новости, доллар, фунт, мир
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В среду, после выхода не дотянувших до прогноза данных по инфляции в Великобритании, пара фунт/доллар США снизилась, но в ближайшие месяцы она должна восстановиться, говорит экономист UBS Дин Тернер.
Снижение фунта было спровоцировано ослаблением ожиданий инвесторами повышения ставок Банка Англии, но эти ожидания к тому времени уже не были реалистичными, добавляет он.
"По нашему мнению, эта коррекция не меняет общих перспектив фунта, и мы ожидаем его роста в ближайшие месяцы", — говорит Тернер.
По его словам, нормализация инфляции в Великобритании займет больше времени, чем в США, и это – ключевой фактор поддержки фунта.
На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась со снижением на 0,2%, по 1,2914. В среду она достигала минимума за восемь дней 1,2867.