МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российская валюта укрепляется к доллару, юаню и евро перед решением Банка России по ключевой ставке, а также отыгрывая позитивную динамику нефти, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Доллар падает перед выходом статистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.01 мск снижался на 93 копейки, до 90,47 рубля, юаня — на порядка 4 копеек, до 12,61 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 101,43 рубля.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет на 0,44% — до 79,81 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 100,22 пункта.

Пара евро-доллар повышается на 0,05%, до 1,1204 доллара.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Рубль днем усилил рост к доллару и евро и перешел к укреплению против юаня.

Заседание Банка России по ставке пройдет 21 июля. Решение повысить ставку может оказать поддержку рублю, считают аналитики.

В то же время руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко указывает, что российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США, однако котировки продолжают консолидироваться в узком диапазоне 89,5-91,5 рубля вторую неделю подряд.

"Рубль остается под давлением слабого торгового баланса. Однако более динамичное снижение сдерживается попытками роста цен на нефть, а также приближающимся пиком налоговых выплат", — добавляет он.

По мнению Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", в основном рубль отыгрывает в соответствующих парах динамику валют на мировом рынке, неся потери к юаню из-за его подорожания на внешних площадках.

Рублю может помочь только резкое повышение ставки, уверен главный экономист ИК "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

Аналитики Райффайзенбанка полагают, что и произошедшее повышение инфляционного давления, и рост инфляционных ожиданий в июле существенно не отклоняются от базового сценария, представленного ранее ЦБ. В этих условиях ожидаемое повышение ключевой ставки, вне зависимости от выбранного регулятором шага, – в большей степени действие на опережение, нежели реакция на произошедшие события.

"Таким образом, выбор регулятором траектории ужесточения монетарной политики будет зависеть от оценки проинфляционных рисков, связанных с возможным отклонением расходов бюджета от плана, эффектом переноса девальвации рубля, скоростью подстройки предложения под восстанавливающийся спрос. Мы ожидаем повышения ставки на 50 б.п. до 8%, что в целом соответствует консенсусу", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

"Завтра состоится заседание ЦБ, решение повысить ставку может оказать краткосрочную поддержку рублю", — считает Постоленко из УК "Первая".

Что касается рубля, то пока пара доллар-рубль болтается в районе 91 рубля за доллар, и, пожалуй, только резкое повышение ставки может хотя бы немного ему помочь, уверен Арутюнян.