2023-07-20T19:11:26+03:00
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2023-07-20T19:11:26+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230720/841141423.html
Доллар на Мосбирже завершил торги четверга снижением
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Рубль по итогам торгов четверга существенно укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 90,23 рубля и 12,58 рубля соответственно, следует из данных... ПРАЙМ, 20.07.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, доллар на мосбирже
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга существенно укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 90,23 рубля и 12,58 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,17 рубля, до 90,23 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,58 рубля, евро — на 2,09 рубля, до 100,5 рубля.