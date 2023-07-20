МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга существенно укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 90,23 рубля и 12,58 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,88 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,17 рубля, до 90,23 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,58 рубля, евро — на 2,09 рубля, до 100,5 рубля.