МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам основной сессии четверга серьезно укрепился к основным торгуемым иностранным валютам: доллар опустился до отметки чуть выше 90 рублей, евро сполз ниже 101 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги четверга снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,17 рубля, до 90,23 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,58 рубля, евро — на 2,09 рубля, до 100,5 рубля.

Объем торгов юанем составил 128,97 миллиарда рублей против 103,91 миллиарда по доллару и 39,68 миллиарда по евро.

К 19.07 мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,23%, до 79,28 доллара за баррель.

НАЛОГИ И ОЖИДАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЬ

"Курс доллара вернулся в середину узкого диапазона 89,5 – 91,5 рубля, где консолидируется вторую торговую неделю подряд. Российская валюта сегодня укреплялась на фоне завтрашнего заседания ЦБ РФ и возможного повышения ключевой процентной ставки. А также, вероятно, благодаря продаже части валюты экспортерами в преддверии выплаты налоговых обязательств", — говорит Антон Кравченко из УК "Первая".

Схожего мнения о причинах сегодняшнего роста курса рубля придерживается и Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Он также отметил, что укреплению отечественной валюты сегодня способствовало постепенное наращивание продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов на следующей неделе.

При этом Григорьев полагает, что ожидаемое пятничное повышение ключевой ставки Банком России в пределах 50-100 базисных пунктов навряд ли приведет к резкому укреплению рубля.

"Кажется, что все последние движения российской валюты –это попытки угадать действия регулятора 21 числа. А с учетом того, что инфляционные ожидания только усиливаются, похоже, что рынок делает ставку на решительный шаг со стороны ЦБ", — полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

По мнению Григорьева, курс доллара может опуститься к 90 рублям на фоне растущей поддержки отечественной валюты со стороны налогового периода.

Укрепления рубля под влиянием начинающегося на следующей неделе налогового периода ожидает и Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции".

Шепелев же считает, что на завтрашних торгах курс доллара будет двигаться в рамках диапазона 90,8-91 рубль

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на торги этой пятницы: 90–92 рубля, 101–103 рубля и 12,3–12,7 рубля соответственно", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.