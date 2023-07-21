МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Значительный рост курса доллара в текущих условиях маловероятен, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. При этом кто-то из специалистов считает, что американская валюта может подняться к концу года выше 100 рублей, но осенью этого не случится, а кто-то уверен, что доллар по 120 рублей возможен лишь при мировом финансовом кризисе. Доллар на Мосбирже завершил торги четверга снижением

"Рост курса доллара к 120 рублям в текущих условиях видится маловероятным, и для такого существенного ослабления рубля понадобится реализация отдельных рисков. Прежде всего к ним можно отнести наступление полноценного финансового кризиса в развитых странах. Пока рынок закладывает вероятность еще двух повышений ставки Федрезерва США в этом году лишь в 14%. Тем не менее, рынок труда в США остается перегретым, а инфляция еще может оказаться более устойчивой, чем ожидается", — считает старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

В связи с этим американский регулятор может продолжить цикл ужесточения ДКП и после заседания на следующей неделе, что способно вскрыть новые проблемы в банковском секторе и, в свою очередь, привести к рецессии. В этом случае цены на мировом товарном рынке упадут, что приведет к снижению и российского экспорта, усилив давление на рубль, отмечает он.

"Тем не менее, пока вероятность реализации такого сценария видится низкой – в ряде стран ожидается замедление экономического роста, но это не будет означать наступление полномасштабной рецессии. В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ отмечала, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался. В сложившихся условиях на валютном рынке могут наблюдаться высокие уровни волатильности, но рост курса доллар-рубль к 120 рублям все же выглядит, скорее, как стресс-сценарий", — уверен он.

ДОЛЛАР ПО 100 РУБ

"В базовом прогнозе курс слабеет до конца года, однако его значение лишь немного превысит 100 рублей за доллар США до Нового года. Осенью курс вряд ли может так сильно ослабнуть. И для такого движения необходимо резкое ухудшение внешней конъюнктуры (падение экспорта)", — уверен главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

Фьючерсы на сырьё пока не закладывают резкого падения цен на нефть и газ осенью, цены на газ в Европе вообще котируются с существенным контанго, добавляет он.

Эксперт полагает, что ДКП РФ в текущей ситуации практически не влияет на валютный курс из-за ограничений на движение капиталов нерезидентов.

С тем, что ключевая ставка ЦБ РФ сейчас слабо влияет на курс валютный пары доллар-рубль, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В четверг она в телеграм-канале "Альфа-Инвестиции" оценила фундаментально обоснованный курс рубля в диапазоне 80–120 рублей за доллар и указала, что риски ослабления российской валюты ещё остаются — курс будет реагировать и на геополитику, и на ограничения добычи нефти. Но вряд ли курс закрепится на уровне больше 100 рублей за доллар, также считает она.

Позже она пояснила РИА Новости, что 80-120 рублей за доллар – "это не прогноз, это интервал фундаментально обоснованного курса, это не сценарный расчет, а расчет по моделям".

"Повышение ключевой ставки на 50 б.п. на завтрашнем заседании во многом уже ожидается рынком, но и рост ставки сразу на 100 б.п. вряд ли приведет к резкому укреплению рубля. Рост дифференциала процентных ставок между РФ и США окажет рублю поддержку, но для выраженной реакции курса в текущих условиях от ЦБ РФ необходимо еще более резкое ужесточение ДКП. Тем не менее, на фоне приближающегося налогового периода курс доллар-рубль еще может попробовать опуститься ниже 90 рублей на предстоящей неделе", — говорит Григорьев из банка "Санкт-Петербург".