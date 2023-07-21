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2023
https://1prime.ru/Forex/20230721/841144630.html
Курс рубля в начале торгов показывает стабильность
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Курс рубля в начале торгов пятницы мало меняется к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется по 90,26 рубля, китайская находится у отметки в 12,58 рубля, евро — на... ПРАЙМ, 21.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы мало меняется к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется по 90,26 рубля, китайская находится у отметки в 12,58 рубля, евро — на уровне 100,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск растет на 3 копейки — до 90,26 рубля, юань почти не меняется и торгуется у уровня предыдущего закрытия торгов — 12,58 рубля, евро снижается на 2 копейки — до 100,48 рубля.
На старте торгов доллар поднимался на 7 копеек, юань – на порядка 2 копеек.