МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы мало меняется к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется по 90,26 рубля, китайская находится у отметки в 12,58 рубля, евро — на уровне 100,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепляется перед решением Центробанка по ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск растет на 3 копейки — до 90,26 рубля, юань почти не меняется и торгуется у уровня предыдущего закрытия торгов — 12,58 рубля, евро снижается на 2 копейки — до 100,48 рубля.

На старте торгов доллар поднимался на 7 копеек, юань – на порядка 2 копеек.