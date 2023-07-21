МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В пятницу юань укрепился против доллара США, но оставался в узком диапазоне. Инвесторы ждут итогов запланированного на конец июля заседания политбюро Коммунистической партии Китая, на котором могут быть поданы сигналы о мерах стимулирования экономики. Россиян предупредили о признаках еще одной волны ослабления рубля

Ранее в пятницу власти Китая объявили о мерах, направленных на увеличение покупок автомобилей и электронной техники в рамках более широкой программы поддержки экономики.

"Инвесторы ждут от властей более решительных мер, чем те, о которых регуляторы объявляли на этой неделе", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ён Сон. — Думаю, что до такого заявления юань будет торговаться в узком диапазоне".

Перед началом торгов Народный банк Китая в пятницу установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1456 против 7,1466 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 7,1657, а на момент написания статьи торговалась по 7,1691.

Индекс доллара к моменту написания статьи снизился до 100,763 от уровня закрытия предыдущей сессии 100,88.

Представитель регулятора валютного рынка Китая заявил в пятницу, что будет всесторонне применять доступные ему инструменты для стабилизации ожиданий рынка на фоне возобновления понижательного давления на юань.

В четверг центральный банк Китая смягчил порядок финансирования компаний из иностранных источников, что также поддержало юань.

Пара доллар США/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,1717.