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2023
https://1prime.ru/Forex/20230724/841173776.html
Доллар и юань завершили торги на Мосбирже падением
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Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 90,5 рубля и 12,58 рубля соответственно, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 24.07.2023
валюта, рынки, новости, россия, курсы валют, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 90,5 рубля и 12,58 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 42 копейки, до 90,50 руб, юаня — на 4 копейки, до 12,58 рубля, евро — на 70 копеек, до 100,50 рубля.