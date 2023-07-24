МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 90,5 рубля и 12,58 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 42 копейки, до 90,50 руб, юаня — на 4 копейки, до 12,58 рубля, евро — на 70 копеек, до 100,50 рубля.