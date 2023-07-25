МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цифровой рубль даст российским гражданам возможность осуществлять платежи без комиссий банков, сообщил в беседе с радио Sputnik заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. В Госдуме оценили влияние цифрового рубля на инфляцию в России

По его словам, с введением цифрового рубля "жизнь станет более комфортной в повседневных расчетах граждан с разными привычными организациями".

"Можно платить за коммунальные услуги, за образовательные услуги, у кого они есть. Это все облегчает задачу", — отметил Наумов.

Вместе с тем он указал, что введение цифрового рубля лишит банки части доходов, которые они получали от комиссий.

"Кто должен переживать — это банки, которые по мере цифровизации наращивали свое влияние, ничего по сути специально не предпринимая. Государство решило, что уровень цифровой безопасности сегодня уже достаточен, чтобы доверять гражданам (осуществление расчетов) не только через открытие счетов в банках… Там есть определенный лимит, который вряд ли большинство граждан превысит. В пределах этой суммы можно осуществлять расчеты, делая это без посредников… Нет той комиссии, которая неизбежно существует, если есть банк-посредник", — пояснил депутат, почеркнув, что с введением цифрового рубля снизится риск мошенничеств.

"Все это делается в том числе для того, чтобы у людей было чувство уверенности в том, что их честно заработанные деньги, пенсии защищены от мошенничеств", — подытожил Наумов.