МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Более двух третей россиян считают, что хранить свои накопления в "недружественных" валютах — долларах и евро — не стоит, а вот каждый пятый всегда был уверен, что это хорошие инструменты для сбережения средств, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Доллар и юань завершили торги на Мосбирже падением

"Подавляющее большинство участников опроса (68,6%) считают, что использовать валюты недружественных стран, то есть доллары и евро, для сохранения капитала не стоит. Среди тех, кто придерживается обратного мнения, 20,6% всегда считали доллары и евро хорошими инструментами для сбережения средств", — показало исследование, в котором приняли участие 1500 респондентов.

А вот оставшиеся 10,8% пересмотрели свое отношение к "недружественным" валютам в лучшую сторону на фоне их недавнего укрепления — ранее они считали, что эти валюты не стоит использовать в качестве инструмента сбережений. При этом регулярно следят за курсом около трети опрошенных – 32,6%. Примерно четверть (26,6%) делают это лишь в момент резких колебаний, а 40,8% вообще никогда этого не делают.

Рубль начал заметно ослабляться примерно с середины июня: с 13 июня по 6 июля отечественная валюта к доллару максимально подешевела почти на 12%, до 93,85 рубля. Евро за этот же промежуток максимально дорожал на 15%, примерно до 102 рублей. Впоследствии курсы обеих валют несколько стабилизировались и торговались в рамках диапазонов 90-91,5 рубля и 100-101 рубль соответственно.

Более половины опрошенных (56,3%) негативно воспринимают ослабление рубля, так как это приведет к подорожанию товаров и услуг. А 34,4% относятся к текущим колебаниям курса нейтрально, полагая, что на их финансовое положение это не влияет. Наконец, примерно каждый десятый респондент позитивно оценивает ослабление национальной валюты. Из них 6% находят его положительным для экономики (в частности, снижение курса рубля позволяет сократить дефицит госбюджета), а 3,3% – потому что хранят свои сбережения в валюте.