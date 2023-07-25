МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россияне хотели бы видеть доллар за 54,88 рубля, что примерно соответствует значениям июля прошлого года и среднегодовому курсу шестилетней давности, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Доллар и юань завершили торги на Мосбирже падением

"Россияне считают, что доллар должен стоить 54,88 рубля. Такова среднеарифметическая сумма, названная в ходе опроса", — показало исследование, в котором приняли участие 1500 респондентов. Крайними референтными значениями для стоимости доллара были выбраны 20 рублей (столько американская валюта стоила в 1998 году) и 150 рублей.

Аналитики отметили, что желаемый курс доллара сопоставим со значениями июля прошлого года. "Год назад из-за ограничительных мер, предпринятых Банком России для стабилизации финансовой системы, курс находился в диапазоне от 52,81 до 63,14 рубля. Полученный в ходе опроса ответ также наиболее близок к средневзвешенному курсу 2017 года: тогда американская валюта стоила 58,35 рубля", — указали авторы исследования.

Рубль начал заметно ослабляться примерно с середины июня: с 13 июня по 6 июля отечественная валюта к доллару максимально подешевела почти на 12%, до 93,85 рубля. Затем курс рубля несколько стабилизировался и последние две недели находится в диапазоне 90-91,5 рубля к доллару.