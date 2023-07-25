МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Курс евро в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля, курс доллара снижается до 90,36 рубля, курс юаня немного растет — до 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро и фунт дешевеют к доллару на слабой макростатистике

Курс евро расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 54 копейки — до 99,96 рубля, доллара — на 14 копеек, до 90,36 рубля. Курс юаня в это же время повышается на 3 копейки, до 12,6 рубля.