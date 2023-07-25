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2023
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Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с середины июля
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Курс евро в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля, курс доллара снижается до 90,36 рубля, курс юаня немного растет — до 12,6 рубля, следует... ПРАЙМ, 25.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Курс евро в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля, курс доллара снижается до 90,36 рубля, курс юаня немного растет — до 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.06 мск снижается на 54 копейки — до 99,96 рубля, доллара — на 14 копеек, до 90,36 рубля. Курс юаня в это же время повышается на 3 копейки, до 12,6 рубля.