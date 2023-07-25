МОСКВА, 25 июля — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник вырос против доллара США, продемонстрировав небольшое восстановление после семидневной серии падений. При этом он остается около минимума за две недели, так как трейдеры по-прежнему следят за ослабевающей экономикой Великобритании. Рублю решено помочь: какой курс ждет тех, кто купил доллары

По состоянию на 10.23 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,16%, по 1,28460. Пара евро/фунт снизилась до 0,8600.

Для Стюарта Коула, главного экономиста Equiti Capital, небольшой рост во вторник стал знаком того, что уже завершилась корректировка позиций продавцами фунта перед заседанием ФРС на тот случай, если его результаты укажут на более мягкую позицию, что может поддержать фунт.

"Рынок занял более негативную позицию в отношении фунта после публикации индексов CPI и PMI, так как он поумерил ожидания относительно повышения процентной ставки Банка Англии", — говорит Коул.

Ранее в этом месяце трейдеры ставили на то, что ключевая процентная ставка Банка Англии достигнет пика примерно на уровне 6,5%, но теперь ожидается, что ставка достигнет 5,8%, так как инфляция в Великобритании упала в июне сильнее прогнозов.

Ситуацию осложняет замедление экономики Великобритании: опрос, опубликованный в понедельник, показал, что рост частного сектора в июле был самым слабым за шесть месяцев.

Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank, говорит, что это привлекло внимание инвесторов к экономике Великобритании.

"Трейдеры придают больше веса вреду, который наносят повышенные ставки экономике страны, чем пользе, которую они могут принести держателям фунта", — отмечает Озкардеская.

С конца 2021 года Банк Англии, стремясь укротить инфляцию, повысил ключевую ставку 13 раз с уровня в 0,1%.

Согласно данным денежного рынка, вероятность повышения ставки Банка Англии на заседании 3 августа на 25 базисных пунктов составляет 60%, а на 50 базисных пунктов — 40%.

"Эти изменения просто показали, что сила фунта, которую мы наблюдали ранее, была лишь следствием повышения ставок, а не чего-то более структурного", — считает Коул.