МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром остается неизменным по отношению к евро перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет до 90,44 рубля

По состоянию на 7.35 мск курс евро к доллару остаётся без изменений относительно уровня прошлого закрытия в 1,1053 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 141,07 иены со 140,90 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,04%, до 101,31 пункта.

В среду вечером американский регулятор по итогам своего двухдневного заседания объявит о своем решении: согласно CME Group, 98,9% аналитиков прогнозируют, что Федрезерв повысит учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5%, а остальные — что на 0,5 п.п.

В то же время в четверг аналогичное решение может принять Европейский центральный банк — ожидается, что он также повысит учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25%.

Помимо этого, инвесторы ожидают макростатистику. В четверг будет опубликована первая оценка роста ВВП США в прошлом квартале. Аналитики полагают, что американская экономика выросла на 1,7% в пересчете на год. В первом квартале ВВП страны увеличился на 2%.