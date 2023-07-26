МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В среду юань отступил от двухнедельного максимума против доллара США. Инвесторы предпочитают соблюдать осторожность в ожидании заседания ФРС, итоги которого могут подать им сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок. Эксперты оценили реформу рубля 1993 года

"Цикл ужесточения политики ФРС приближается к концу, поэтому давление на юань со стороны его менее высокой доходности, чем доллара, может ослабнуть", — говорят аналитики Maybank.

В этом году юань находится под давлением увеличения разрыва между доходностью в США и в Китае, а также неровного восстановления китайской экономики.

Большинство участников рынка и аналитиков ожидают, что в среду ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 5,25%-5,50%.

Юань снизился против доллара после роста на оффшорном рынке на 0,7%, до максимума за две недели, во вторник, когда его укреплению способствовало объявление о мерах поддержки экономики Китая. Аналитики прогнозируют его дальнейший рост благодаря обещанию Пекина решить проблему задолженности региональных властей и сигналам об усилении поддержки проблемного сектора недвижимости.

В Maybank ожидают снижения пары доллар/оффшорный юань до 7,1160.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1295 против 7,1406 во вторник.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1480, а на момент написания статьи торговалась по 7,1556.

Индекс доллара к моменту написания статью вырос до 101,433 от уровня закрытия вторника 101,349.

Помимо решения ФРС инвесторы также ждут итогов заседания ЕЦБ, которое завершится в четверг. По прогнозу рынка, банк повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов.

Также ожидается, что в пятницу Банка Японии объявит, что оставит в силе крайне мягкую политику.

"Рынки будут следить за сигналами ФРС и ЕЦБ о приближении завершения циклов повышения ставок", — написали аналитики DBS клиентам.

Пара доллар/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,1568.