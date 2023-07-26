МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Австралийский доллар упал в среду, а доходность австралийских гособлигаций снизилась после выхода неожиданно слабых показателей инфляции, подтолкнувших инвесторов к пересмотру оценок вероятности повышения ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии на заседании на следующей неделе.

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На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,7%, по 0,6742, растеряв рост, достигнутый накануне на надеждах, связанных с обещаниями дополнительного стимулирования экономики Китая. Поддержка пары расположена на уровне 0,6715, а сопротивление — около 0,6845.

Новозеландский доллар последовал за австралийским. Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,4%, до 0,6197.

Согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен (CPI) во 2-м квартале увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, показав самый маленький рост с 3-го квартала 2021 года. Годовой темп базовой инфляции во 2-м квартале замедлился до 6,0% с 6,6% в 1-м квартале. Оба показателя оказались ниже прогнозов.

Резкому ослаблению инфляции в отчетном квартале способствовало снижение напряженности в поставках. При этом сфера услуг принесла разочарование: здесь цены росли самыми быстрыми темпами с 2001 года.

Замедления роста общего индекса инфляции оказалось достаточно, чтобы рынки понизили прогнозы относительно возобновления повышения процентных ставок РБА, чье заседание состоится 1 августа. В июле австралийский центральный банк не стал повышать ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,1%.

"Появились обнадеживающие признаки замедления темпа инфляции в большинстве компонентов CPI," — отметил Шон Лэнгкейк, экономист Oxford Economics Australia.

"Кроме того, индексы CPI оказались ниже последних прогнозов РБА, — добавил он. — Хотя перспектива роста затрат на оплату труда все еще вызывает обеспокоенность, мы полагаем, что это даст РБА чуть больше времени, позволив удерживать ставки на текущем уровне немного дольше".

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Рынок фьючерсов теперь оценивает вероятность повышения ключевой процентной ставки РБА на 25 базисных пунктов (до 4,35%) примерно в 28%. До выхода данных по инфляции такая вероятность оценивалась примерно в 52%. Понизился и предполагаемый пиковый уровень ключевой ставки — до 4,30% с 4,45%.

Доходность 10-летних гособлигаций Австралии снизилась до 4,03%.

Дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от решения Федеральной резервной системы США, чье заседание завершится позднее в среду. Рыночные котировки полностью учитывают повышение ключевой ставки ФРС на 25 б.п., однако любые намеки на то, что сегодняшнее повышение ставки может стать последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, могли бы ослабить давление в сторону продолжения ужесточения и для других центральных банков.