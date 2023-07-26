МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Австралийский доллар упал в среду, а доходность австралийских гособлигаций снизилась после выхода неожиданно слабых показателей инфляции, подтолкнувших инвесторов к пересмотру оценок вероятности повышения ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии на заседании на следующей неделе. Курс доллара стабилен к евро перед публикацией итогов заседания ФРС

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,7%, по 0,6742, растеряв рост, достигнутый накануне на надеждах, связанных с обещаниями дополнительного стимулирования экономики Китая. Поддержка пары расположена на уровне 0,6715, а сопротивление — около 0,6845.

Новозеландский доллар последовал за австралийским. Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,4%, до 0,6197.

Согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен (CPI) во 2-м квартале увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, показав самый маленький рост с 3-го квартала 2021 года. Годовой темп базовой инфляции во 2-м квартале замедлился до 6,0% с 6,6% в 1-м квартале. Оба показателя оказались ниже прогнозов.

Резкому ослаблению инфляции в отчетном квартале способствовало снижение напряженности в поставках. При этом сфера услуг принесла разочарование: здесь цены росли самыми быстрыми темпами с 2001 года.

Замедления роста общего индекса инфляции оказалось достаточно, чтобы рынки понизили прогнозы относительно возобновления повышения процентных ставок РБА, чье заседание состоится 1 августа. В июле австралийский центральный банк не стал повышать ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,1%.

"Появились обнадеживающие признаки замедления темпа инфляции в большинстве компонентов CPI," — отметил Шон Лэнгкейк, экономист Oxford Economics Australia.

"Кроме того, индексы CPI оказались ниже последних прогнозов РБА, — добавил он. — Хотя перспектива роста затрат на оплату труда все еще вызывает обеспокоенность, мы полагаем, что это даст РБА чуть больше времени, позволив удерживать ставки на текущем уровне немного дольше". Подключили тяжелую артиллерию: чем помогут рублю на этой неделе

Рынок фьючерсов теперь оценивает вероятность повышения ключевой процентной ставки РБА на 25 базисных пунктов (до 4,35%) примерно в 28%. До выхода данных по инфляции такая вероятность оценивалась примерно в 52%. Понизился и предполагаемый пиковый уровень ключевой ставки — до 4,30% с 4,45%.

Доходность 10-летних гособлигаций Австралии снизилась до 4,03%.

Дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от решения Федеральной резервной системы США, чье заседание завершится позднее в среду. Рыночные котировки полностью учитывают повышение ключевой ставки ФРС на 25 б.п., однако любые намеки на то, что сегодняшнее повышение ставки может стать последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, могли бы ослабить давление в сторону продолжения ужесточения и для других центральных банков.