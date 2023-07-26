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2023
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Российские банки не планируют ограничивать прием долларов и евро в кассах
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Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной иностранной валюты в кассах отделений, показал опрос РИА Новости. "Мы предоставляем нашим клиентам максимально... ПРАЙМ, 26.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной иностранной валюты в кассах отделений, показал опрос РИА Новости.
"Мы предоставляем нашим клиентам максимально широкий спектр услуг для решения финансовых задач и не планируем никаких изменений условий по операциям с наличной валютой", — сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Ранее в среду Райффайзенбанк предупредил о временном прекращении приема и покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физлиц с 1 августа.
О том, что такие операции проходят в стандартном режиме и никаких изменений не планируется, сообщили также в пресс-службах ВТБ, "Русского Стандарта", Уралсиба и Совкомбанка.