МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной иностранной валюты в кассах отделений, показал опрос РИА Новости. Российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы

"Мы предоставляем нашим клиентам максимально широкий спектр услуг для решения финансовых задач и не планируем никаких изменений условий по операциям с наличной валютой", — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее в среду Райффайзенбанк предупредил о временном прекращении приема и покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физлиц с 1 августа.

О том, что такие операции проходят в стандартном режиме и никаких изменений не планируется, сообщили также в пресс-службах ВТБ, "Русского Стандарта", Уралсиба и Совкомбанка.