МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта днем в среду немного прибавляет к доллару и юаню, отыгрывая сохранение продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода июля, дорогую нефть и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль:среднесрочные точки опоры

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.25 мск снижался на 11 копеек, до 90,02 рубля, юаня – на 5 копеек, до 12,58 рубля, евро прибавлял 7 копеек, до 99,71 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 73,3 миллиарда рублей против 28,3 миллиарда по евро и 54,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,1%, юань – на 0,4%, евро прибавлял в пределах 0,1%.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Курс российской валюты продолжает расти третий торговый день подряд к доллару на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, дорогой нефти и остаточных продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода. При этом продолжается тестирование психологических уровней поддержки в 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

Есть три основных фактора, которые оказывают влияние на умеренное укрепление рубля по отношению к доллару за последние три дня, полагает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Во-первых, это неизбежность ужесточения кредитно-денежных условий после неожиданного повышения ключевой ставки Банка России выше ожиданий. Есть высокая вероятность дальнейшего повышения ставок в экономике. Нефтяные котировки Brent достаточно уверенно закрепились выше отметки 82 доллара за баррель, что предполагает повышение цен и на российскую смесь и, соответственно, рост экспортных поступлений на горизонте до конца августа. В-третьих, период выплаты налогов также влияет на укрепление рубля, хотя и стал менее выраженным фактором", — говорит он.

Стоимость нефти к 16.25 мск коррекционно теряла 0,8% до 82,5 доллара за баррель сорта Brent после активного роста последних дней от уровней ниже 79 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1% до 101,2 пункта, сигнализируя об аппетите к риску.

ПРОГНОЗЫ

Локальную поддержку рублю все еще оказывает проходящий налоговый период в России, но его эффект сокращается, дорогая нефть способна выступить опорой для рубля, но ее поддержка будет видна позже, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

При сохранении текущей ситуации в краткосрочной перспективе курс продолжит тестировать уровень поддержки в 90 рублей за доллар, прогнозный краткосрочный диапазон: 89,3-91,8 рубля за доллар, оценивает Фетисов из Россельхозбанка.

"В паре юань/рубль картина выглядит несколько иначе. Активные действия госбанков Китая по поддержанию курса национальной валюты на оншорном и офшорном спот рынках во вторник привели к умеренному укреплению юаня против доллара. Свою лепту внесли и анонсированные меры по стимулированию экономики. Примечательно, что доля юаня в трансграничных расчетах Китая впервые превысила долю доллара и достигла 49% за прошедший квартал во многом благодаря интенсификации внешней торговли с Россией. Прогнозный краткосрочный диапазон 12,5-12,7 рубля за юань", — говорит он.