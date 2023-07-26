МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно ускорил снижение по отношению к евро и иене после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российские банки не планируют ограничивать прием долларов и евро в кассах

По состоянию на 22.21 мск курс евро к доллару рос до 1,1088 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1053 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 140,17 иены со 140,9 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 101,05 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к американской валюте был на уровне 1,1062 доллара, к иене — 140,53 иены. Индекс доллара находился около 101,28 пункта.

ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября.