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2023
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Доллар ускорил снижение к евро и иене на итогах заседания ФРС США
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Курс доллара незначительно ускорил снижение по отношению к евро и иене после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 26.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно ускорил снижение по отношению к евро и иене после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.21 мск курс евро к доллару рос до 1,1088 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1053 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 140,17 иены со 140,9 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 101,05 пункта.
До публикации решения ФРС курс евро к американской валюте был на уровне 1,1062 доллара, к иене — 140,53 иены. Индекс доллара находился около 101,28 пункта.
ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября.