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Граждане России начали активно избавляться от валюты, сообщают "Известия" со ссылкой на данные банков. Как изданию рассказали в крупнейших российских банках, доллары и евро в... ПРАЙМ, 27.07.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, доллары, евро, продажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Граждане России начали активно избавляться от валюты, сообщают "Известия" со ссылкой на данные банков.
Как изданию рассказали в крупнейших российских банках, доллары и евро в нынешнем году продают чаще, чем в 2022-м. При этом по итогам первого полугодия 2023 года общее число продаж долларов в офлайне, согласно данным банка "Русский Стандарт", оказалось на 17% выше, чем их приобретения.
"По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же", — сообщили в крымском РНКБ.
Также тренд подтвердили в УБРиР. Причем, как заявили в "Цифра банке", объем продаж валюты увеличился на 20%.
В ПСБ отметили, что продажи участились в связи с тем, что люди стремятся воспользоваться ростом курса иностранной валюты и выгоднее продать "американца" и "европейца".