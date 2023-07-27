МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Затормозившееся в середине июля падение американской валюты на форексе продолжится, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к концу лета уверенно закрепится ниже ключевых 100 пунктов, что поднимет рынок нефти на уровень 100 долларов за баррель сорта Brent, а стоимость золота – на новые максимумы и поддержит курс рубля, спрогнозировал для РИА Новости управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов. Доллар ускорил снижение к евро и иене на итогах заседания ФРС США

В мае аналитики Bank of America пришли к выводу, что американский доллар вошёл в свой четвертый многолетний негативный тренд за последние 50 лет. Он начался в прошлом сентябре со значения индекса доллара в 114,8 пункта. В середине июля индекс уже падал до 99,58 пункта (минимума с апреля 2022 года), после чего коррекционно отскочил выше 101 пункта.

"Долгое время ключевой уровень в 100 пунктов служил важным индикатором будущего тренда для многих инвесторов. Июльское прохождение этого уровня подтверждает многолетний негативный тренд в долларе, предрекая ускорение его падения. К концу лета этот показатель может уверенно закрепиться на уровнях ниже 100 пунктов и продолжить падение", — говорит эксперт.

"Ожидается, что на этом фоне цена на нефть достигнет уровня в 100 долларов за баррель сорта Brent в промежутке между четвертым кварталом 2023 года и первым 2024 года. Тем временем золото готово совершить поворот и продолжить свой восходящий тренд, обновив свой исторический максимум в 2082 доллара за унцию к концу 2023 года или началу 2024 года. Повышение цен на нефть приведет к началу роста инфляции в 2024 году, что в свою очередь станет ключевым фактором, стимулирующим рост цен на золото", — поясняет Ачкасов.

"В проекции на российский рынок можем чётко сказать, что падение доллара на форексе и рост цен на нефть поддержат рубль в противостоянии с такими внешними факторами, как санкции и геополитическое давление", — резюмировал он.

Нефть марки Brent торгуется около отметки 83 доллара за баррель, а выше 100 долларов ее стоимость была в августе прошлого года. Золото торгуется вблизи 1970 долларов за унцию, его цена остается ниже 2000 долларов с 16 мая текущего года.