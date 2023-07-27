МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга демонстрирует разнонаправленную динамику: курс доллара снижается до 90,03 рубля, юаня — растет до 12,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль немного прибавляет на дорогой нефти и продажах валюты экспортерами

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 13 копеек — до 90,03 рубля, курс юаня растет на 3 копейки — до 12,61 рубля, курс евро повышается на 7 копеек — до 100 рублей.