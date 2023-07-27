2023-07-27T07:10:00+03:00
2023-07-27T07:31:55+03:00
2023-07-27T07:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230727/841200175.html
Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля в начале торгов четверга демонстрирует разнонаправленную динамику: курс доллара снижается до 90,03 рубля, юаня — растет до 12,61 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 27.07.2023
новости, валюта, рынки, экономика, россия, мосбиржа, торги, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/83495/52/834955206.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83495/52/834955206.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83495/52/834955205.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83495/52/834955205.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83495/51/834955193.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83495/51/834955193.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230726/841195480.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга демонстрирует разнонаправленную динамику: курс доллара снижается до 90,03 рубля, юаня — растет до 12,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 13 копеек — до 90,03 рубля, курс юаня растет на 3 копейки — до 12,61 рубля, курс евро повышается на 7 копеек — до 100 рублей.