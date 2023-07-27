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Курс евро в четверг утром растет к доллару перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по учетной ставке. По состоянию на 7.35 мск курс евро к доллару рос до 1,1105... ПРАЙМ, 27.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром растет к доллару перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по учетной ставке.
По состоянию на 7.35 мск курс евро к доллару рос до 1,1105 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1083 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 139,85 иены со 140,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 100,85 пункта.
В четверг ЕЦБ объявит о результатах своего заседания. Ожидается, что он повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25%.
Аналогичное решение в среду приняла Федеральная резервная система (ФРС) США. По итогам июльского заседания регулятор ожидаемо поднял ставку на 0,25 п.п. — до 5,25-5,5%. Многие эксперты ждут, что это повышение станет последним в длительном цикле ужесточения монетарной политики.
Однако глава ФРС Джером Пауэлл после публикации итогов заседания заявил, что американский центробанк не планирует понижать ставку до конца текущего года и готов к новому повышению в случае необходимости.