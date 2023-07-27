Мосбиржа: рубль торгуется стабильно к евро, доллару и юаню утром в четверг
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс рубля стабилен к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине торгового дня: доллар торгуется чуть дешевле 90 рублей, евро — чуть дороже 100, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.42 мск снижается на 17 копеек, до 89,99 рубля, евро дорожает на 25 копеек, до 100,19 рубля. Курс юаня растет на 2 копейки, до 12,60 рубля,
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,94%, до 83,34 доллара за баррель.
Отсутствие резких движений в паре "доллар-рубль" может объясняться тем, что накануне Федеральная резервная система (ФРС) повысила учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,5%, в рамках ожиданий рынка. По мнению Егора Жильникова из Промсвязьбанка, это решение не окажет существенного влияния на динамику торгов отечественной валютой.
"Полагаем, что сегодня пара предпримет попытки к локальному снижению в диапазоне 89-90 рублей как на фоне благоприятного внешнего фона, так и приближающихся расширенных налоговых выплат завтра. Факторов для ослабления рубля на текущий момент не наблюдаем", — добавляет он.
Возможен дальнейший рост курса отечественной валюты, который, тем не менее, не будет особенно сильным, соглашается Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/Forex/20230727/841203444.html