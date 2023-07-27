МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс рубля стабилен к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине торгового дня: доллар торгуется чуть дешевле 90 рублей, евро — чуть дороже 100, следует из данных Московской биржи. Осталось совсем немного: когда прекратится укрепление рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.42 мск снижается на 17 копеек, до 89,99 рубля, евро дорожает на 25 копеек, до 100,19 рубля. Курс юаня растет на 2 копейки, до 12,60 рубля,

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,94%, до 83,34 доллара за баррель.

Отсутствие резких движений в паре "доллар-рубль" может объясняться тем, что накануне Федеральная резервная система (ФРС) повысила учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,5%, в рамках ожиданий рынка. По мнению Егора Жильникова из Промсвязьбанка, это решение не окажет существенного влияния на динамику торгов отечественной валютой.

"Полагаем, что сегодня пара предпримет попытки к локальному снижению в диапазоне 89-90 рублей как на фоне благоприятного внешнего фона, так и приближающихся расширенных налоговых выплат завтра. Факторов для ослабления рубля на текущий момент не наблюдаем", — добавляет он.

Возможен дальнейший рост курса отечественной валюты, который, тем не менее, не будет особенно сильным, соглашается Алексей Антонов из компании "Алор брокер".