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https://1prime.ru/Forex/20230727/841205519.html
Путин призвал переходить на расчеты в нацвалютах со странами Африки
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России и африканским странам нужно перейти на расчеты в национальных валютах, включая рубль, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в четверг принял участие в... ПРАЙМ, 27.07.2023
валюта, рынки, финансы, новости, россия, африка, расчеты в нацвалютах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. России и африканским странам нужно перейти на расчеты в национальных валютах, включая рубль, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в четверг принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".
"Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль", — сказал он.
Пуьти добавил, что российская сторона готова поспособствовать развитию финансовой инфраструктуры в странах Африки и подключению банков к отечественной системе передачи финансовых сообщений.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.