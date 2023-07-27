МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. России и африканским странам нужно перейти на расчеты в национальных валютах, включая рубль, заявил президент Владимир Путин. Россия и Танзания могут обсудить расчеты в нацвалютах, заявил посол

Глава государства в четверг принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

"Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль", — сказал он.

Пуьти добавил, что российская сторона готова поспособствовать развитию финансовой инфраструктуры в странах Африки и подключению банков к отечественной системе передачи финансовых сообщений.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.