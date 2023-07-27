МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается почти на 0,5% в четверг днем, рынки ожидают от Европейского центрального банка (ЕЦБ) повышения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. Доллар ускорил снижение к евро и иене на итогах заседания ФРС США

По состоянию на 12.26 мск курс евро к доллару поднимается на 0,46%, до 1,1134 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1083 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 140,09 иены со 140,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,3%, до 100,58 пункта.

Позднее в ходе торгов ЕЦБ объявит о результатах очередного заседания. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25%. Ужесточение монетарной политики позитивно для соответствующей валюты.

Что же касается курсообразования доллара, то инвесторы уже отыграли то, что днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США повысила свою ставку рефинансирования также на 0,25 п.п., до 5,25-5,5% годовых.

Инвесторы в то же время ожидают выхода макростатистики в США, что тоже может негативно влиять на доллар. Так, будет опубликована предварительная оценка динамики ВВП за прошлый квартал. Как полагают эксперты, рост экономики страны замедлился до 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 2% в первом квартале.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 22 июля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 7 тысяч — до 235 тысяч заявок.