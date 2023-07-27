ТАШКЕНТ, 27 июл — ПРАЙМ. Почти 70% расчетов по внешнеторговым операциям между Узбекистаном и Россией уже проходит в национальных валютах, заявил в четверг РИА Новости председатель правления ЦБ республики Мамаризо Нурмуратов. Путин призвал переходить на расчеты в нацвалютах со странами Африки

"Примерно по импортным контрактам у нас сейчас порядка 66%", — сказал он, отвечая на вопрос о динамике расчетов между Узбекистаном и РФ в национальных валютах.

В ноябре 2022 года Нурмуратов говорил, что доля расчетов в нацвалютах составляет около 60%.

По данным агентства по статистике республики, Россия в январе-июне 2023 года сохранила второе место в списке ее основных внешнеторговых партнеров. Торговый оборот между двумя странами увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 4,413 миллиарда долларов.