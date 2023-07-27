2023-07-27T15:17:00+03:00
2023-07-27T15:21:33+03:00
2023-07-27T15:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230727/841207303.html
В Узбекистане назвали долю нацвалют в расчетах с Россией
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Почти 70% расчетов по внешнеторговым операциям между Узбекистаном и Россией уже проходит в национальных валютах, заявил в четверг РИА Новости председатель правления ЦБ республики... ПРАЙМ, 27.07.2023
валюта, рынки, новости, россия, расчеты в нацвалютах, узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/86/841178609.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/86/841178609.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/86/841178608.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/86/841178608.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/85/841178599.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/85/841178599.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230727/841205519.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 27 июл — ПРАЙМ. Почти 70% расчетов по внешнеторговым операциям между Узбекистаном и Россией уже проходит в национальных валютах, заявил в четверг РИА Новости председатель правления ЦБ республики Мамаризо Нурмуратов.
"Примерно по импортным контрактам у нас сейчас порядка 66%", — сказал он, отвечая на вопрос о динамике расчетов между Узбекистаном и РФ в национальных валютах.
В ноябре 2022 года Нурмуратов говорил, что доля расчетов в нацвалютах составляет около 60%.
По данным агентства по статистике республики, Россия в январе-июне 2023 года сохранила второе место в списке ее основных внешнеторговых партнеров. Торговый оборот между двумя странами увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 4,413 миллиарда долларов.