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Африка должна перейти на собственную валюту — африканский франк, отказавшись от зависимости от доллара, заявил в рамках форума "Россия — Африка" бывший советник по экономическим... ПРАЙМ, 27.07.2023
валюта, рынки, новости, сенегал, африканский франк, доллар сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Африка должна перейти на собственную валюту — африканский франк, отказавшись от зависимости от доллара, заявил в рамках форума "Россия — Африка" бывший советник по экономическим вопросам президента Сенегала Шериф Салиф Си.
"Нужно укрепить динамику (дедолларизации — ред.) во всех областях, потому что невозможно, чтобы вся международная торговля происходила с помощью доллара. Африка, имеющая свой франк, может сделать его новой общей валютой, которая потом позволит развиваться частному сектору Африки", — отметил Шериф Салиф Си.
По его словам, для этого Африке будет необходимо "разорвать традиционные отношения" с некоторыми ее партнерами, чтобы оставить позади свое колонизационное прошлое.
"Африка — единственный регион мира, развитие которого последние четыре века определялось извне. Сейчас африканцы понимают, что терпеть это больше нельзя, невозможно это теперь и во всем остальном мире", — подчеркнул политик, добавив, что при всех усилиях стран БРИКС доллар все еще "упадет далеко не завтра".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.