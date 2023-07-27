С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Африка должна перейти на собственную валюту — африканский франк, отказавшись от зависимости от доллара, заявил в рамках форума "Россия — Африка" бывший советник по экономическим вопросам президента Сенегала Шериф Салиф Си. Эксперт рассказал о последствиях падения курса доллара на форексе

"Нужно укрепить динамику (дедолларизации — ред.) во всех областях, потому что невозможно, чтобы вся международная торговля происходила с помощью доллара. Африка, имеющая свой франк, может сделать его новой общей валютой, которая потом позволит развиваться частному сектору Африки", — отметил Шериф Салиф Си.

По его словам, для этого Африке будет необходимо "разорвать традиционные отношения" с некоторыми ее партнерами, чтобы оставить позади свое колонизационное прошлое.

"Африка — единственный регион мира, развитие которого последние четыре века определялось извне. Сейчас африканцы понимают, что терпеть это больше нельзя, невозможно это теперь и во всем остальном мире", — подчеркнул политик, добавив, что при всех усилиях стран БРИКС доллар все еще "упадет далеко не завтра".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.