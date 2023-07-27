МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг продолжает отыгрывать курсовые колебания форекса: потеряла к доллару и к юаню, но осталась стабильной к евро, следует из данных торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 90,6 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 44 копейки, до 90,60 рубля, юаня — на 6 копеек, до 12,64 рубля, евро — на 2 копейки, до 99,96 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 95,8 миллиарда рублей против 39 миллиардов по евро и 91,6 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 0,5%, юань — тоже на 0,5%, евро почти не изменился.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты продолжил отыгрывать курсовые колебания форекса. Так, евро снижается на 0,9%, до 1,098 доллара, что проявляется в его стабилизации против рубля на фоне повышения доллара и юаня к российской валюте.

"Курс третий день находится в коридоре 89,90-90,3 рубля за доллар и не делает заметных движений ни в одном из направлений. Ожидавшееся повышение ключевой ставки американским регулятором меньше всего сказалось на изменении курса рубля. Однако к вечеру ослабление рубля усилилось", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.46 мск росла на 1,3%, до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,7%, до 101,6 пункта, оказывая давление на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Нельзя исключать, что в первой половине торгов в пятницу спрос на рубли еще будет сохраняться, а остаточные продажи валютной выручки позволят курсу доллара протестировать уровни ниже 90 рублей, рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"В то же время даже в период налоговых выплат преимущество рубля выглядит едва заметным. С окончанием периода платежей и сокращением предложения валюты экспортерами торги могут сместиться на уровень выше 91 рубля за доллар, хотя предпосылок для продвижения в сторону максимумов начала июля (92,5 рубля и выше) мы пока не видим", — добавляет он.

Давление на рубль сохраняется, вопреки продолжающемуся росту цен на "черное золото" и потенциальной выручке от экспорта сырья, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

"Возможно, свою роль в этом сыграла годовая инфляция, уже сегодня составляющая прогнозные 4,2%, и разговоры о следующем заседании ЦБ по ставке. Прогноз по рублю на 28 июля – 90-90,3 рубля за доллар", — добавляет он.