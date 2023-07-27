Рубль потерял к доллару и к юаню, но остался стабильным к евро
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг продолжает отыгрывать курсовые колебания форекса: потеряла к доллару и к юаню, но осталась стабильной к евро, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 44 копейки, до 90,60 рубля, юаня — на 6 копеек, до 12,64 рубля, евро — на 2 копейки, до 99,96 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 95,8 миллиарда рублей против 39 миллиардов по евро и 91,6 миллиарда по доллару.
Доллар за день вырос к рублю на 0,5%, юань — тоже на 0,5%, евро почти не изменился.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Курс российской валюты продолжил отыгрывать курсовые колебания форекса. Так, евро снижается на 0,9%, до 1,098 доллара, что проявляется в его стабилизации против рубля на фоне повышения доллара и юаня к российской валюте.
"Курс третий день находится в коридоре 89,90-90,3 рубля за доллар и не делает заметных движений ни в одном из направлений. Ожидавшееся повышение ключевой ставки американским регулятором меньше всего сказалось на изменении курса рубля. Однако к вечеру ослабление рубля усилилось", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.46 мск росла на 1,3%, до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,7%, до 101,6 пункта, оказывая давление на рисковые активы.
ПРОГНОЗЫ
Нельзя исключать, что в первой половине торгов в пятницу спрос на рубли еще будет сохраняться, а остаточные продажи валютной выручки позволят курсу доллара протестировать уровни ниже 90 рублей, рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".
"В то же время даже в период налоговых выплат преимущество рубля выглядит едва заметным. С окончанием периода платежей и сокращением предложения валюты экспортерами торги могут сместиться на уровень выше 91 рубля за доллар, хотя предпосылок для продвижения в сторону максимумов начала июля (92,5 рубля и выше) мы пока не видим", — добавляет он.
Давление на рубль сохраняется, вопреки продолжающемуся росту цен на "черное золото" и потенциальной выручке от экспорта сырья, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Возможно, свою роль в этом сыграла годовая инфляция, уже сегодня составляющая прогнозные 4,2%, и разговоры о следующем заседании ЦБ по ставке. Прогноз по рублю на 28 июля – 90-90,3 рубля за доллар", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20230727/841210662.html