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2023
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Рубль в начале торгов повышается к доллару и снижается к юаню
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Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту — 90,57 рубля, китайской — прибавляет до... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту — 90,57 рубля, китайской — прибавляет до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 3 копейки, до 90,57 рубля, евро — на 46 копеек, до 99,50 рубля, юаня – повышается на 1 копейку, до 12,65 рубля.
Минутами ранее курс доллара максимально поднимался до 90,65 рубля.