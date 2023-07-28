МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к повышению против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту — 90,57 рубля, китайской — прибавляет до 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль упал к доллару и к юаню, но почти не изменился к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 3 копейки, до 90,57 рубля, евро — на 46 копеек, до 99,50 рубля, юаня – повышается на 1 копейку, до 12,65 рубля.

Минутами ранее курс доллара максимально поднимался до 90,65 рубля.