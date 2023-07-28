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Экономист оценил, как рост ключевой ставки в ЕС и США повлияет на рубль
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Повышение ключевой ставки в Евросоюзе и США, скорее всего, не скажется на рубле, — такое мнение в интервью с "Лентой.ру" высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки в Евросоюзе и США, скорее всего, не скажется на рубле, — такое мнение в интервью с "Лентой.ру" высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
По его словам, когда повышаются ключевые ставки в странах с развитыми экономиками, например, в США и Евросоюзе, это становится привлекательным для международных инвесторов.
"Если бы не было санкций против России, то инвесторы бы продавали инструменты, номинированные в рублях, покупали доллары и евро и уходили бы в американские и западноевропейские финансовые инструменты. Это вело бы к ослаблению рубля", — отметил Григорьев.
Сейчас же, подчеркивает экономист, финансовый рынок России практически полностью отделен от западного.
"Нерезиденты из недружественных стран, да и из дружественных тоже не участвуют в операциях на российском рынке. Поэтому такого эффекта, который бы мог быть, не произойдет", — заявил Григорьев.