МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки в Евросоюзе и США, скорее всего, не скажется на рубле, — такое мнение в интервью с "Лентой.ру" высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Рубль в начале торгов повышается к доллару и снижается к юаню

По его словам, когда повышаются ключевые ставки в странах с развитыми экономиками, например, в США и Евросоюзе, это становится привлекательным для международных инвесторов.

"Если бы не было санкций против России, то инвесторы бы продавали инструменты, номинированные в рублях, покупали доллары и евро и уходили бы в американские и западноевропейские финансовые инструменты. Это вело бы к ослаблению рубля", — отметил Григорьев.

Сейчас же, подчеркивает экономист, финансовый рынок России практически полностью отделен от западного.

"Нерезиденты из недружественных стран, да и из дружественных тоже не участвуют в операциях на российском рынке. Поэтому такого эффекта, который бы мог быть, не произойдет", — заявил Григорьев.