МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары упали против иены в пятницу, после того как Банк Японии просигнализировал, что позволит долгосрочной доходности подниматься выше текущего максимального целевого уровня, и распродажа японских государственных облигаций усилилась. Банк Японии понизил прогноз роста ВВП страны

Пара австралийский доллар/иена снизилась на 1,3%, до минимума за восемь недель 92,22. За две сессии она потеряла 2,6%, что стало самым глубоким падением с декабря прошлого года, когда Банк Японии скорректировал денежно-кредитную политику.

Пара новозеландский доллар/иена снизилась на 1,0%, до 85,25. В четверг она также потеряла 1,0%.

В пятницу Банк Японии оставил в силе крайне низкие процентные ставки, но принял меры для того, чтобы сделать порядок управления кривой доходности (YCC) более гибким, объявив, что будет готов покупать десятилетние государственные облигации с фиксированным доходом 1,0%, а не 0,5%, как раньше.

Об этом в четверг сообщила газета Nikkei, сразу после чего иена снизилась, но потом восстановилась, и за доллар США давали 138,61 иены.

Доходность десятилетних облигаций Японии поднялась до максимума за девять лет 0,575%, а аналогичных австралийских облигаций — на 16 базисных пунктов, до 4,109%, так как инвесторы опасаются, что один из последних источников крайне дешевой ликвидности может начать пересыхать.

"Мы считаем, что у доходности десятилетних облигаций Японии есть большое пространство для дальнейшего роста, — сказал старший аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. — Будет неудивительно, если она достигнет 0,75% или 0,8%, а это значит, что у пары доллар/иена есть потенциал снижения".

"Рост доходности десятилетних облигаций Японии, который, по нашему мнению, продолжится, делает иностранные облигации менее привлекательными для японских инвесторов", — добавил Катрил.

Австралийский и новозеландский доллары — одни из наиболее ликвидных валют для сделок кэрри трейд, которые инвесторы обычно покупают за одолженные под крайне низкие ставки иены.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,8%, по 0,6654. В четверг она потеряла 0,7%, отступив от максимума сессии 0,6821.

Новозеландский доллар снизился против доллара США на 0,5%, до 0,6153, после ослабления на 0,4% на предыдущей сессии.

Валюты Австралии и Новой Зеландии оказались под давлением после того, как вышедшие в четверг данные показали, что во 2-м квартале экономика США росла быстрее, чем ожидали рынки.

Согласно опубликованным в пятницу данным, в июне по сравнению с маем розничные продажи в Австралии сократились на 0,8%. Это падение было самым глубоким с начала года и указало на меньшую вероятность повышения процентных ставок в августе.

Рынки фьючерсов оценивают такую вероятность в 20% и прогнозируют, что ключевая ставка Резервного банка Австралии достигнет пика на уровне 4,3%.