МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Рубль поздним утром в пятницу остается в минусе к доллару и юаню, но прибавляет к евро, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.20 мск рос на 25 копеек, до 90,85 рубля, юань – на 2 копейки, до 12,67 рубля, евро терял 33 копейки, до 99,63 рубля следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти к 11.22 мск снижалась на 0,4% до 83,5 доллара за баррель сорта Brent, немного корректируя рост текущей недели, начавшийся в районе 81 доллара.

Пик активности экспортеров перед расширенными налоговыми выплатами июля может прийтись на пятницу, что заставит курс доллара снова продемонстрировать снижение, однако его закрепления под отметкой 90 рублей ожидать не приходится, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Наблюдающийся в последние дни рост цен на нефть, включая российские поставки, позволяет говорить о том, что валютное предложение на внутреннем рынке РФ постепенно возрастёт, и тогда перед рублём откроются перспективы на укрепление", — рассчитывает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".