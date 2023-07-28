МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам слабо поднимается в пятницу днем, рынки ждут выхода макростатистики из США, иена поддерживается после заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. Пазл наконец сложился: чем обернется для рубля роковой август

По состоянию на 12.47 мск евро к доллару снижался до 1,0972 с 1,0973 доллара, курс доллара к иене — до 139,27 иены с уровня прошлого закрытия в 139,44 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 101,83 пункта.

Инвесторы ждут выхода статистики из США позднее в пятницу. Согласно прогнозу, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле вырос до 72,6 пункта с 64,4 пункта в июне. Кроме того, ожидается рост доходов населения страны в июне на 0,5% в месячном выражении, расходов — на 0,4%.

Стоимость евро к доллару при этом практически не меняется после выхода данных по ВВП Германии. Экономика страны во втором квартале, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок сократилась на 0,2% при прогнозе уменьшения на 0,3%. Снижение при этом зарегистрировано второй квартал подряд. Квартальная динамика стала нулевой после двух кварталов снижения.

Японская иена в то же время лишь слабо дорожает после заметного утреннего роста на итогах заседания Банка Японии, который ранее ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%. Вместе с тем регулятор отметил, что теперь рассматривает диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций в плюс и минус 0,5 процентного пункта от целевого уровня как ориентир, а не жесткие рамки. Также центробанк понизил прогноз проста ВВП на текущий фингод, а инфляции — повысил.