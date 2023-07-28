МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс доллара ускорил снижение по отношению к евро в пятницу вечером после публикации данных о потребительских настроениях в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США могут завершить неделю ростом

По состоянию на 18.04 мск евро к доллару рос до 1,1034 с уровня прошлого закрытия 1,0973 доллара, до выхода статистики евро дорожал до 1,1006 доллара. Курс доллара к иене на 18.04 мск увеличивался до 140,43 иены со 139,44 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 101,5 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к американской экономике, по окончательной оценке, в июле увеличился до 71,6 пункта с июньских 64,4 пункта. Предварительная оценка предполагала рост до 76,2 пункта.

Кроме того, доходы населения США в июне увеличились на 0,3% по сравнению с маем при прогнозе роста на 0,5%. Расходы поднялись на 0,5%, в то время как ожидалось увеличение на 0,4%.

Неделю доллар может закончить разнонаправленно к мировым валютам. С понедельника американская валюта подорожала к евро на 0,8% и подешевела на 1,1% к иене.