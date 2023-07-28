МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослаб к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос в пятницу и за неделю

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,11 рубля, до 91,71 рубля, юаня — на 16 копеек, до 12,8 рубля, евро подорожал на 96 копеек, до 100,92 рубля.

Доллар за неделю вырос на 79 копеек, юань — на 18 копеек, а евро подешевел на 28 копеек.