2023-07-28T19:09:48+03:00
2023-07-28T19:09:48+03:00
2023-07-28T19:09:48+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230728/841222988.html
Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 91,71 рубля
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Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослаб к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослаб к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,11 рубля, до 91,71 рубля, юаня — на 16 копеек, до 12,8 рубля, евро подорожал на 96 копеек, до 100,92 рубля.
Доллар за неделю вырос на 79 копеек, юань — на 18 копеек, а евро подешевел на 28 копеек.