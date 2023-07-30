МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Цифровой рубль в августе начнет обретать границы: он получит законодательную базу и сможет быть протестирован рынком в реальных условиях. По мнению опрошенных агентством РИА Новости экспертов, третья форма денег поможет "очистить" экономику от нелегальных ставок, мошенников, коррупции и серых зарплат. ЦБ разработал требования для банков по операциям с цифровыми рублями

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе подписал закон, закрепляющий правовые нормы цифрового рубля. Теперь ЦБ может приступить к его пилотированию. Цифровой рубль создается как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в них не будут ни кредитовать, ни накапливать деньги. Планируется, что для граждан переводы и платежи в них будут бесплатными, а бизнес будет платить до 0,3% от суммы операции.

КОГО ПОБЕДИТ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ

Предполагается, что у цифровых рублей будет уникальный код, который повысит прозрачность операций с ними. "Это позволит отлавливать мошенников и нецелевое расходование денег, особенно бюджетных средств. Это огромные суммы: по данным Счетной палаты, например, в 2022 году объем нарушений составил больше 1,4 триллиона рублей", — отмечает заместитель генерального директора финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Грибков.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгения Калянова, благодаря цифровому рублю эффективность контроля за целевым использованием бюджетных средств вырастет на 70% за 10 лет, а взяточничество и коррупция на горизонте пяти лет могут быть снижены наполовину. По последним данным Генпрокуратуры РФ, за 11 месяцев 2022 года ущерб от коррупции в стране составил 48,5 миллиарда рублей. Что цифровой рубль принесет рядовым гражданам, рассказал депутат Наумов

Грибков также полагает, что цифровой рубль поможет бороться с мошенниками. Согласно статистике Банка России, действия злоумышленников продолжают оставаться серьезной проблемой: количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 году сократилось впервые за 7 лет — на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий кибермошенников, наоборот, вырос — на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей.

ВЛИЯНИЕ НА ГРАЖДАН И БИЗНЕС

Еще одна проблема, с которой может помочь цифровой рубль благодаря наличию уникального кода — это утечка персональных данных, отмечает Грибков. Согласно выводам аналитиков компании Infowatch, количество утечек в российских компаниях финансового сектора за прошлый год увеличилось в 1,7 раза. Набиуллина: никто никого насильно в цифровой рубль загонять не будет

"Очистит" цифровой рубль и бытовые расходы россиян, продолжает Грибков. Например, дети не смогут потратить деньги на сигареты и алкоголь, чипсы или конфеты, если они предназначались для покупки учебников. Кроме того, по мнению Грибкова, цифровой рубль не может использоваться в запрещенных транзакциях, например, ставках или азартных играх.

А еще посредством применения смарт-контрактов на горизонте 10 лет обман в бизнес-операциях может сократиться на 40%, отмечает Калянов. Он пояснил, что это станет возможным благодаря тому, что по смарт-контрактам оплата цифровыми рублями будет проходить при выполнении условий договора.

Может цифровой рубль повлиять и на трудовые отношения граждан и бизнеса, сократив объем "серых" зарплат, уверены эксперты. "Многие меры со стороны государства направлены на сокращение возможной "серой зоны" с целью получения работниками социальной защищенности и большего количества гарантий. Стимулирование использования цифрового рубля работодателями для прозрачного отслеживания расчетов с сотрудниками видится одной из таких мер", — сообщил директор по развитию платформы "Авито Работа" Дмитрий Пучков.

Для рынка труда это, определенно, положительный сигнал, который в средней и долгосрочной перспективе может послужить инструментом для его "обеления", добавляет эксперт.