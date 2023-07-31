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2023
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Курс доллара поднялся выше 92 рубля впервые с начала июля
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Курс доллара в начале торгов в последний день месяца на Московской бирже поднялся выше 92 рублей, впервые с 7 июля, курс юаня при этом растет до 12,85 рубля, курс евро — до 101,39... ПРАЙМ, 31.07.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, рубль, юань, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в начале торгов в последний день месяца на Московской бирже поднялся выше 92 рублей, впервые с 7 июля, курс юаня при этом растет до 12,85 рубля, курс евро — до 101,39 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 39 копеек, до 92,10 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,85 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 101,39 рубля.