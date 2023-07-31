МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в начале торгов в последний день месяца на Московской бирже поднялся выше 92 рублей, впервые с 7 июля, курс юаня при этом растет до 12,85 рубля, курс евро — до 101,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Пазл наконец сложился: чем обернется для рубля роковой август

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 39 копеек, до 92,10 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,85 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 101,39 рубля.