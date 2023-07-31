МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в понедельник днем, рынки отыгрывают данные по ВВП и инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рост ВВП еврозоны замедлился на 0,6 процента, сообщило статагенство

По состоянию на 12.32 мск евро к доллару рос до 1,1029 с уровня прошлого закрытия в 1,1015 доллара. Курс доллара к иене в то же время поднимался до 142,26 иены со 141,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 101,73 пункта.

Совокупный ВВП еврозоны во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6% при прогнозе роста на 0,5%, в квартальном выражении показатель поднялся на 0,3%, ожидался рост на 0,2%. В первом квартале рост ВВП еврозоны составил 1,1% в годовом выражении, в квартальном наблюдалась нулевая динамика.

При этом годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, как и ожидали аналитики.