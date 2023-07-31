Курс рубля к основным торгуемым на Мосбирже валютам перешел к росту на дорожающей нефти
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник днем перешла к повышению против основных валют, торгуемых на Мосбирже, на фоне роста рынка нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.51 мск снижался на 10 копеек, до 91,61 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,78 рубля, евро прибавлял 3 копейки, до 100,95 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
С утра эти валюты максимально дорожали до 92,77 рубля, 12,93 рубля и 101,98 рубля соответственно.
Объем торгов юанями при этом составлял 79,5 миллиарда рублей против 21,2 миллиарда по евро и 66,4 миллиарда по доллару.
Доллар при этом терял к рублю 0,1%, юань – тоже 0,1%, евро прибавлял в пределах 0,05%.
РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ
Курс российской валюты после инерционного ослабления в начале торгов понедельника перешел к повышению на фоне дорожающей нефти.
"Несмотря на завершение налогового периода, лишившего рынок дополнительного предложения иностранной валюты, рубль удержался от ускорения нисходящей динамики. Вероятно, наблюдавшееся в последний месяц подорожание нефти приводит к постепенному увеличению экспортной выручки и притоку валюты в страну. Это уменьшает дисбаланс спроса на валюту и ее предложения", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 14.51 мск росла на 0,8%, до 85,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) прибавляет 0,1%, до 101,7 пункта, стабилизируясь в последние дни немного выше психологической отметки 100 пунктов.
ПРОГНОЗЫ
В конце прошлой недели рубль перешел к ослаблению из-за окончания налогового периода, напоминает Дмитрий Постоленко из УК "Первая". "Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться в диапазоне 89,5-93,5 рубля", — добавляет он.
При этом Алексей Антонов из компании "Алор брокер" полагает, что играть против рубля и покупать доллар сейчас рискованно.
"Завтра с более чем вдвое увеличенными валютными интервенциями на рынок выйдет Банк России, начав валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики, для таких операций будет действовать полугодовой лимит в 300 миллиардов рублей. Нефть за последнее время подорожала, и скоро рынок начнет ощущать увеличение притока валюты и отсюда", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20230731/841241253.html