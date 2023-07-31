МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник днем перешла к повышению против основных валют, торгуемых на Мосбирже, на фоне роста рынка нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций ускорил рост на дорожающей нефти и слабом рубле

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.51 мск снижался на 10 копеек, до 91,61 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,78 рубля, евро прибавлял 3 копейки, до 100,95 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

С утра эти валюты максимально дорожали до 92,77 рубля, 12,93 рубля и 101,98 рубля соответственно.

Объем торгов юанями при этом составлял 79,5 миллиарда рублей против 21,2 миллиарда по евро и 66,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом терял к рублю 0,1%, юань – тоже 0,1%, евро прибавлял в пределах 0,05%.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Курс российской валюты после инерционного ослабления в начале торгов понедельника перешел к повышению на фоне дорожающей нефти. Цены на нефть возобновили рост после утреннего снижения

"Несмотря на завершение налогового периода, лишившего рынок дополнительного предложения иностранной валюты, рубль удержался от ускорения нисходящей динамики. Вероятно, наблюдавшееся в последний месяц подорожание нефти приводит к постепенному увеличению экспортной выручки и притоку валюты в страну. Это уменьшает дисбаланс спроса на валюту и ее предложения", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 14.51 мск росла на 0,8%, до 85,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) прибавляет 0,1%, до 101,7 пункта, стабилизируясь в последние дни немного выше психологической отметки 100 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

В конце прошлой недели рубль перешел к ослаблению из-за окончания налогового периода, напоминает Дмитрий Постоленко из УК "Первая". "Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться в диапазоне 89,5-93,5 рубля", — добавляет он.

При этом Алексей Антонов из компании "Алор брокер" полагает, что играть против рубля и покупать доллар сейчас рискованно.

"Завтра с более чем вдвое увеличенными валютными интервенциями на рынок выйдет Банк России, начав валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики, для таких операций будет действовать полугодовой лимит в 300 миллиардов рублей. Нефть за последнее время подорожала, и скоро рынок начнет ощущать увеличение притока валюты и отсюда", — добавляет он.